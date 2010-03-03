У Хмельницькому відкрили лабораторію з визначення ГМО

У Хмельницькому на базі лабораторії тестування грипових захворювань відкрили лабораторію з визначення ГМО.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний санітарний лікар області Микола КОЛОМІЄЦЬ, для потреб лабораторії “за кошти обласної санепідемстанції та державного бюджету вже придбали обладнання для виявлення ГМО на суму 500 тис. грн.”. “Наразі закуповуємо спецобладнання – праймери у кількості 55 штук на суму 6 тис. грн..", - добавив він.

Головний санітарний лікар також зазначив, що лабораторія пройшла акредитацію в Міністерстві охорони здоров’я України щодо дослідження на обласному рівні генно-модифікованих організмів у продуктах харчування.

За інформацією М.КОЛОМІЙЦЯ, дослідження в лабораторії проводитимуть за двома методами: кількісним та якісним. За кількісним методом визначатимуть, чи є у продуктах ГМО, за якісним – їхня кількість.

"Згідно з законодавством, вміст ГМО у продуктах харчування не має перевищувати 0,9%", - добавив М.КОЛОМІЄЦЬ. За його словами, перевірку щодо наявності ГМО проводитимуть на платній основі - 422 грн. одне дослідження. У лабораторії працюють чотири особи.