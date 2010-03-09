На Тернопільщини гречка подорожчала майже на 20%

На Тернопільщини за минулий тиждень у закладах торгівлі крупа гречана подорожчала на 19,8% (з 6,29 грн. до 7,54 грн./кг).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, на продовольчих ринках гречка подорожчала на 17,7%, в середньому ціни на неї зросли з 6,74 грн. до 7,93 грн./кг.

Картопля за минулий тиждень на ринках подорожчала на 10,7% – з 3,18 грн. до 3,52 грн./кг, капуста – на 4,5% (з 5,11 грн. до 5,34 грн./кг), морква – на 3,3% (з 5,38 грн. до 5,56 грн./кг), буряк столовий – на 6,7% (з 3,87 грн. до 4,13 грн./кг).