Близько 80% європейців подорожуватимуть під час відпусток

Близько 80% європейців цього року планують подорожувати під час своїх відпусток.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні опитування, проведеного групою Gallup Organisation на замовлення Єврокомісії у лютому 2010 року.

Згідно з результатами опитування, лише близько 20% респондентів не планують подорожувати в 2010 році під час відпусток, що значно менше частки людей, які не подорожували в 2009 році (33%).

Серед опитаних близько 50% планують провести відпустки у власній країні або в іншій європейській країні. При цьому 46% респондентів зазначили, що цього року матимуть достатньо грошей для подорожей.

Разом із тим, як і 2009 року, 10% респондентів відповіли, що мають серйозні фінансові проблеми, які можуть негативно вплинути на їхні плани щодо проведення відпустки.

Найбільш популярним напрямком подорожей цього року, як і 2009-го стала Іспанія, де планують провести відпустку 10,4% опитаних. На другому місці – Франція (9,9%), на третьому – Італія (9,2%). 17% респондентів, які планують кудись поїхати у відпустку, ще не визначилися з напрямком.

Загалом в ході опитування було опитано 30 тис. осіб у віці старше 15 років з усіх 27 країн-членів ЄС, а також з Норвегії, Ісландії, Хорватії, Туреччини та колишньої югославської республіки Македонія.