Херсон потребує грошей на ремонт каналізаційної системи

Міський голова Херсона Володимир САЛЬДО звернувся до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо термінового виділення з резервного фонду державного бюджету коштів у сумі 48,963 млн. грн. на ліквідацію надзвичайної ситуації, що склалася у місті у зв’язку із численними аваріями на самопливних каналізаційних колекторах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, також до Кабінету міністрів і профільних центральних органів влади спрямовано необхідну кошторисну документацію.

У зверненні зазначається, що стрімке підняття рівня ґрунтових вод призвело до масового руйнування залізобетонних труб трьох каналізаційних колекторів Херсона.

На думку мера, руйнування каналізаційних колекторів з провалом грунту та розгерметизацією стиків в зонах підтоплення може порушити екологічну безпеку і погіршити санітарно-епідемічний стан в Херсоні.

«З метою ліквідації надзвичайної ситуації у місті проводяться першочергові аварійно-відновлювальні роботи з перекладення пошкоджених ділянок колекторів. Для цього з міського бюджету Херсона передбачається виділення 1,78 млн. грн. Однак вказаних коштів недостатньо. Для ліквідації надзвичайної ситуації у повному обсязі необхідно додатково 48,963 млн. грн.», - зазначає В.САЛЬДО.

Як повідомлялося, відновлювальні роботи на Південному каналізаційному колекторі Херсона, де 23 та 25 лютого сталися серьозні аварії, розпочалися 3 березня. Заміни потребують 137 м труб колектора. Вартість цих робіт - понад 745 тис. грн. Через відсутність бюджету на сьогодні всі роботи проводяться у борг.