У Київському морі загинуло понад 50% риби

Через спуск води в Київському водосховищі загинуло 50-60% усієї риби, що живе в ньому - кілька десятків тонн.

Як пише газета «Сегодня» (№ 61 (3485)), про це виданню повідомили в Київдержрибохороні.

«Поки що це попередні цифри, зараз працює комісія, яка підраховує збитки. Але складність у тому, що більшість риби знаходиться під льодом, і важко визначити істинні збитки», - повідомив керівник прес-центру Київдержрибохорони Ігор ТИХОЛАЗ.

За його словами, для того, щоб іхтіофауна відновилася, потрібно заповнити водосховище щукою, судаком, лящем, які водилися тут завжди. Втім, навіть якщо на це виділять кошти, то, щоб відновити кількість риби, піде кілька років, вважають у Київдержрибохороні.

Зараз ажіотаж, який спостерігався в перші дні, спав - на Київське водосховище як і раніше, приходять збирати напівсонну рибу, але бажаючих стало набагато менше, пише газета.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що направив звернення до Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Державного комітету України з водного господарства з проханням з’ясувати обставини спуску води на Київському морі, що призвело до масової загибелі риби.

12 березня у засобах масової інформації з’явилися численні повідомлення про масову загибель риби, викликану спуском води з Київського водосховища. За інформацією ЗМІ, ВАТ «Укргідроенерго» здійснило цей спуск відповідно до рішення Міжвідомчої комісії при Держводгоспі України для попередженням небезпечних наслідків весняної повені. Внаслідок таких дій рівень води у Київському водосховищі впав настільки, що крига в багатьох місцях лягла на дно та придавила своєю вагою рибу, що зібралася на мілководді. Однією з можливих причин рішення про спуск води засоби масової інформації називають побоювання через вірогідність затоплення будинків у Конча-Заспі, район якої може одним з перших постраждати внаслідок ймовірного весняного паводку.

Крім того, М.ТОМЕНКО попросив представити інформацію, яким чином буде надалі здійснюватися регулювання води в Київському водосховищі, до яких наслідків це може призвести і яким чином будуть відшкодовані невідновлювальні втрати рибних ресурсів, викликані швидким зниженням рівня води.