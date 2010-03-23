«Одеський коровай» випустив лінійку дієтичних хлібобулочних виробів

ВАТ «Одеський коровай», одне з найбільших підприємств ЗАТ «Холдинг «Т і С», вивело на ринок нову лінійку хлібобулочних виробів з оздоровчими та профілактичними властивостями, розроблену за участю дієтологів Українського науково-дослідного інституту харчування. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Нова лінійка включає хлібець «Гарбузовий» з додаванням насіння гарбуза і соняшника, хлібець «Морський», збагаченим йодом, хлібець «Зернятко» з додаванням зерен пшениці, льону, родзинок, насіння соняшника, кмину і кунжуту, булочку «Анфея», збагачену вітамінами групи В, з додаванням льону і кунжуту, батон «Обліпиха», що містить олію обліпихи.

Також в нову лінійку ввійшли хліб «Медовий бездріжджовий», приготований за спеціальною технологією з 100% житньої муки з додаванням натурального меду і хлібці «Висівкові», які містять висівки.

“Головна мета випуску нової продукції - забезпечити населення Одеської області дієтичними хлібобулочними виробами, які допоможуть забезпечити організм життєво важливими вітамінами та мікроелементами, поліпшити діяльність травної системи, вивести з організму токсичні речовини, підвищити імунітет”, - зазначають у повідомленні компанії.

Всі вироби нової лінійки досліджені фахівцями Українського науково-дослідного інституту харчування. Повідомляють, що «Одеський коровай» випустив 2 тонни нової продукції і планує протягом року збільшити до 3 тонн щодоби.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Холдинг «Т і C» - один з найбільших операторів на ринку хліба і хлібобулочних виробів України.

ЗАТ «Холдинг «Т і C» керує виробничими підприємствами хлібопекарської галузі: ВАТ «Кримхліб», ВАТ «Одеський коровай», ЗАТ «Бахчисарайський хлібозавод», ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця», ТОВ «Котовський хлібозавод», а також зернопереробне підприємство ВАТ «Сімферопольський КХП». Загальна потужність підприємств ЗАТ «Холдинг «Т і C» по випуску хліба і хлібобулочних виробів складає близько 700 т в добу, борошна – до 500 т в добу.

Вся хлібобулочна і кондитерська продукція випускається під ТМ «Булкін».