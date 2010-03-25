Львівська залізниця скасовує 8 приміських поїздів

З 10 квітня цього року Львівська залізниця (ЛЗ) скасовує вісім приміських поїздів, населеність яких не перевищує 10%.

Як повідомляє прес-служба ЛЗ, ці заходи стали результатом моніторингу, проведеного в рамках місячника підвищення прибутковості від приміських пасажирських перевезень, який проходив на залізниці з 17 лютого до 17 березня нинішнього року.

Це стосується таких малозаселених приміських поїздів: №6080 Стрий – Моршин – населеність 4%; №6081 Моршин – Стрий – населеність 3%; №6004 Львів – Рава-Руська – населеність 24%; №6005 Рава-Руська – Львів – населеність 5%; №955 Ковель – Кам. Каширський – 3%; №956 Кам. Каширський – Ковель - 4%; №6398 Сарни – Остки – населеність 5%; №6397 Остки – Сарни - населеність 7%.

При цьому в ЛЗ зазначають, що висновки, які зробили на магістралі, базуються на результатах, отриманих від касирів і ревізорів. Підрахунок населеності здійснено на підставі показників проданих квитків, а не фактичної кількості пасажирів у вагонах. Як наголошується в повідомленні, Львівська залізниця неодноразово зверталася із закликом до всіх, хто користується залізничним транспортом, купувати квитки в касах на вокзалах і станціях, проте до уваги ці поради беруть небагато пасажирів.

Залізничники продовжать роботу з дослідження реальної населеності маршрутів і на підставі отриманих результатів робитимуть висновки про доцільність експлуатації поїздів на окремих напрямках.

Згідно з повідомленням, зважаючи на катастрофічну збитковість приміських перевезень, Львівська залізниця залишає за собою право й надалі вживати заходів, що дозволяють зменшити збитки, які практично покрити нічим.

За даними ЛЗ, станом на сьогодні, понад 10 мільйонів гривень становить борг залізниці за електроенергію, дизпаливо на складах майже відсутнє, а коштів на його закупівлю немає. Залишається невиплаченою заробітна плата за лютий, податки й відрахування в численні цільові фонди магістраль здійснює своєчасно й у повному обсязі.