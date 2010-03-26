Залізничні квитки можуть подорожчати на 10%

До початку літнього сезону залізничні квитки можуть подорожчати приблизно на 10%, повідомляє тижневик «Коментарі:» з посиланням на джерело в Міністерстві транспорту і зв’язку України.

Водночас, як зауважує видання, таке підвищення тарифів не вирішить проблеми збитковості пасажирського сектору. Згідно з даними, оприлюдненими «Укрзалізницею», збитки від пасажирських перевезень 2009 року склали 5,2 млрд. грн., у тому числі від приміських - 2,6 млрд. грн.

За підрахунками тижневика, для беззбитковості перевезень у дальньому сполученні вартість пасажирокілометру повинна скласти 0,31 грн., зараз для навіть для купейних вагонів фірмових поїздів цей показник дорівнює 0,26 грн./1 пас. км. У разі підвищення тарифів до такого рівня, проїзд потягом з Києва до Одеси, коштуватиме в 1,5-2 рази дорожче, ніж на автобусі.

Поки що пасажирські перевезення субсидуються коштом вантажних, однак, як припускають «Коментарі:», фактор досить високої рентабельності (на рівні 48%) вантажних перевезень може стати додатковим аргументом для металургів і хіміків у питанні надання їм тарифних преференцій.