“Київстару” забороняють підвищувати тарифи

18:08, 29 березня 2010
Права споживачів
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АМК захищає споживачів

Антимонопольний комітет України висунув вимоги до ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» не підвищувати тарифи на послуги мобільного зв’язку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

За повідомленням, комітет надіслав офіційне звернення до компанії.

У АМК зазначають, що якщо компанія не реагуватиме на вимоги, то відомство розглядатиме дії оператора з підвищення тарифів як такі, що містять ознаки порушення конкуренційного законодавства та передбачають застосування жорстких конкуренційно-фінансових засобів впливу.

«Виконуючи вказівки Президента України щодо забезпечення стабілізації цін і тарифів на соціально важливих ринках, Антимонопольний комітет запропонував «Київстару» відмовитися від підвищення тарифів на послуги, – зазначив в.о. голови комітету Олександр Мельниченко. – У період, коли країна починає виходити з економічно-фінансової кризи, є неприпустимим перекладання власних бізнесових труднощів на споживачів. Тим більше, що мова йде про підприємство зі значною ринковою владою, послугами якого користуються мільйони українських родин”.

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