У столиці відмінять роботу деяких ринків

10:30, 08 квітня 2010
Права споживачів
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У зв’язку з поминальними днями

У Києві 11 квітня в зв’язку з поминальними днями відмінять роботу деяких ринків з метою забезпечення безперешкодного руху громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, зокрема, згідно з розпорядженням КМДА про підготовку та проведення поминальних днів на міських кладовищах, Головному управлінню з питань торгівлі та побуту рекомендовано відмінити роботу ринків «Троєщина», «Фермер», ринків біля ст. м. Петрівка («Речовий», «Книжковий», «Господарський»).

За інформацією КМДА, поминальні дні цьогоріч триватимуть з 11 до 14 квітня та 9 травня. Так, 11 квітня поминальні дні відбудуться на кладовищах: Пирогівське, Корчуватське, Мишоловське, Чапаєвське (Голосіївський район), Північне (Дніпровський район), Лісове (Деснянський район), Пуща-Водицьке (Оболонський район), Південне (Печерський район), Святошинське, Братське (Святошинський район), Солом’янське, Совське, Шулявське (Солом’янський район), Старообрядне, ДІМ Лукянівський заповідник (Шевченківський район);

12 квітня поминальні дні відбудуться на кладовищах Дарницьке, Позняківське, Бортничанське (Дарницький район), Вигурівське, Троєщинське (Деснянський район), Звіринецьке (Печерський район), Куренівське (Подільський район), Біличанське (Святошинський район), Жулянське (Солом’янський район);

13 квітня поминальні дні відбудуться на Байковому кладовищі, РС СКП «Київський крематорій» (Голосіївський район), Биківнянському (Деснянський район) та Михайлівському (Святошинський район) кладовищах;

14 квітня поминальні дні відбудуться на Міському кладовищі (Подільский район);

9 травня - на Військовому кладовищі (Шевченківський район).

Розпорядженням затверджено порядок організації роботи міського пасажирського транспорту із перевезення пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ.

Зокрема, КП «Київпастранс» та комунальній службі перевезень доручено забезпечити необхідну кількість рухомого складу для організації перевезення пасажирів до кладовищ в поминальні дні. Для проїзду в автобусах транспортних підприємств комунальної форми власності, що працюватимуть в поминальні дні на перевезенні пасажирів в експресному режимі до міських кладовищ, в тому числі до Північного і Південного, дозволено встановити тариф на проїзд в розмірі, встановленому для міських автобусних маршрутів загального користування в звичайному режимі за одну поїздку.

Розпорядженням також дозволено перевізникам усіх форм власності здійснювати у поминальні дні перевезення пасажирів до кладовищ за умови стягнення плати за проїзд лише в одному напрямку в розмірі не більше 2,5 грн., попередньо узгодивши ці маршрути з ГУ транспорту КМДА.

Головному управлінню транспорту КМДА, КП «Київпастранс», комунальній службі перевезень та КП «Київський метрополітен» доручено організувати чергування відповідальних осіб в місцях масового скупчення пасажирів для коригування роботи транспорту в залежності від змін пасажиропотоку.

З метою забезпечення громадського порядку і безперебійного руху міського пасажирського транспорту поблизу міських кладовищ заборонять паркування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспорту на вул. Крайню, крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

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