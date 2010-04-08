На Кіровоградщині затримали 84 п’яних неповнолітніх

Працівники міліції Кіровоградської області з 18 по 31 березня у рамках заходів з попередження пияцтва і тютюнопаління серед неповнолітніхзатримали 84 підлітків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

У період проведення операції перевірено 112 навчальних закладів, відносно неповнолітніх складено 22 адміністративні протоколи, з яких 3 – за дрібне хуліганство (ст.173 КУпАП ) та 3 – за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п`яному вигляді (ст.178 КУпАП).

Також до адміністративної відповідальності притягнено 153 дорослих, з яких 55 - за невиконання батьківських обов’язків, 11 - за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, 12 – за порушення правил торгівлі.

Поблизу навчальних закладів виявлено 6 торговельних об’єктів, де здійснювався незаконний продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім.