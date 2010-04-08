Українцям радять ходити пішки

ВООЗ закликала українців стати учасниками глобального руху за здорові міста. 17 квітня активісти перекриють рух транспорту у великих містах України та агітуватимуть за здоровий спосіб життя.

Акція Всесвітньої організації охорони здоров`я «Урбанізація і здоров’я» пройде в Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Хмельницьку, Севастополі, Чернівцях, Одесі, Ужгороді, Сумах та Вінниці. Активісти руху перекриють дороги автомобілістам та розповідатимуть, як корисно ходити пішки.

Голова спілки захисту прав пацієнтів «Здоров`я нації» Валентина ОЧЕРЕТЕНКО переконана, що українцям, які мешкають у містах, треба менше їздити та більше рухатися: «Усі великі європейські міста заборонили рух транспорту своїми центральними вулицями. Всі пересіли на велосипеди, починаючи від школярів і закінчуючи мерами. Може, нам теж треба хоч раз на рік забороняти пересування на автомобілі і привчати людей до руху».

За даними ВООЗ, причиною 60% смертельних випадків в Україні є недостатня фізична активність та нездорове харчування, каже директор Державного науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я з питань дієтології Олег Швець. За його словами, щороку від серцево-судинних, судинно-мозкових захворювань, цукрового діабету, раку в Україні помирає понад 400 тисяч осіб.

Причиною цього, на думку експерта, є відсутність профілактичних програм. «Треба працювати із системою освіти. Потрібен шкільний предмет «Здоровий спосіб життя», який включатиме основи правильного харчування і навчатиме фізичній активності. Потрібна пропаганда здоров’я», - наголошує Олег Швець. Він зауважив, що Україні треба негайно вирішувати проблему йододефіциту, оскільки щороку народжується 50 тисяч дітей з порушенням розумового розвитку через недостатність йоду в організмі.

“Німецька хвиля”