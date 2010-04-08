Базова інфляція в Україні в березні становила 0,9%

Базова інфляція в Україні в березні 2010 року проти лютого становила 0,9%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 2,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті відзначили, що в березні 2009 року проти лютого 2009 року базова інфляція становила 1,8%, у січні-лютому 2009 року – 7,5%, у цілому за 2009 рік (до грудня 2008 року) – 14,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні порівняно з лютим 2010 року становила 0,9%, з березнем 2009 року - 11%. З початку цього року інфляція становила 4,7%.