Цьогорічний паводок у столиці буде на рівні минулого року

Начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації Віталій ПШЕНИЧНИЙ вважає, що загроза сильного весняного паводку і затоплення території столиці вже минула.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

За словами В.ПШЕНИЧНОГО, паводок цього року в столиці буде на рівні минулого року.

«Потопу, швидше за все, вже не буде. За нашими новими прогнозами, вода в Дніпрі підніметься максимум до позначки 93,5 м, хоча критична — це 94,15. Запас — 65 см. Паводок буде, як минулого року. Про те, що він був, люди взагалі знають?», — сказав В.ПШЕНИЧНИЙ.

За його словами, вода з Росії дійде до нас в повному обсягу вже 15 квітня. «Але в нашому водосховищі є маса вільного для неї місця - 1,1 км. куб.», - сказав він.

Як пише видання, науковці розділяють точку зору В.ПШЕНИЧНОГО.

«Вода з Росії до нас вже прийшла, але спуск води в Київському і Канівському водосховищах врятував ситуацію. Через це висока вода в Прип’яті, Десні і Дніпрі, на щастя, не співпала», — зазначив директор НДІ водогосподарсько-екологічних проблем Анатолій ЯЦИК.

Він прогнозує, що вода в Дніпрі підніметься 18-20 квітня. «Але цього кияни і дачники взагалі не відчують, так що питання евакуації вже не стоїть», - сказав він.

Також спокійні цього року жителі паводконебезпечних районів - Осокорків і Вишеньок, пише газета. І це, незважаючи на те, що, наприклад, у Вишеньках неозброєним оком видно розливи Дніпра.

Жителі Осокорків, які живуть тут вже більше 10 років, упевнені, що потопу на цій території не буде, оскільки води зараз менше, ніж було навіть минулого року.

У Вишеньках сказали, що завжди судять про можливі рівні затоплення за захисними шлюзами, які розташовані уздовж основної дороги. Жителі запевняють, що там ще приблизно 30 см до літнього рівня не вистачає. Тому речі не збирають і займаються скопуванням своїх городів, зазначає «Сегодня».