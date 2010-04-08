“АероСвіт” відновлює польоти в Астану

Авіакомпанія «АероСвіт – Українські авіалінії» відновлює польоти в Астану і розширює рейси в Алмати. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, в рамках нової програми розвитку повітряного сполучення між Україною і Республікою Казахстан в 2010-1011 роках перевізник поетапно підвищить інтенсивність польотів з Києва в столицю Казахстану Астану і найбільше місто країни Алмати.

Зокрема, в літній період 2010 року «АероСвіт» поступово збільшить кількість рейсів на лінії Київ-Алмати з 2 до 4 в тиждень у пік літнього сезону.

Українська компанія також відновлює повітряне сполучення між Києвом і Астаною. З 25 квітня між столицями України і Казахстану здійснюватиметься один, з 20 травня – два, а з середини червня – три рейси в тиждень.

При цьому мережа маршрутів «АероСвіту» пов`яже обидва казахстанські міста не тільки зі столицею України, але й з найбільшими адміністративними центрами країни - Дніпропетровськом, Донецьком, Запоріжжям, Івано-Франківськом, Луганськом, Львовом, Одесою, Сімферополем, Харковом, Чернівцями та Ужгородом.

У базовому київському аеропорту "АероСвіту" казахстанські напрями також будуть зістиковані з рейсами компанії до Тель-Авіва, Нью-Йорка, Торонто, в пункти країн Балтійського регіону, Центральної, Північної і Південної Європи, Закавказзя і Росії.

У літній період 2011 року «АероСвіт» має намір збільшити сумарну кількість рейсів з Києва в міста Казахстану до 12-ти в тиждень, зокрема в Алмати – до 7-ми і Астану – до 5-ти в тиждень.

Нагадаємо, компанія «АероСвіт» в квітні 2008 року приступила до обслуговування повітряної лінії Київ-Алмати, а рік потому – лінії Київ-Астана. Польоти в Астану припинили в жовтні 2009 р. на період зимової навігації.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена у 1994 році, сьогодні є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.