У київському метро встановили 263 камери відеоспостереження

У Київському метрополітені після вибухів в московській підземці для попередження правопорушень та терактів додатково встановлено 263 камери відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра МВС України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

За його словами, таким чином після цього загальна кількість відеокамер налічує у київській підземці понад 300 штук.

Він також зауважив, що під час проведення масових заходів буде посилюватися охорона громадського порядку як на вулицях, так і в метро, зокрема, на останньому об’єкті щодня додатково до охорони правопорядку залучається 40-50 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Наразі, вивчається можливість щодо встановлення аналогічних технічних засобів спостереження у Дніпропетровському та Харківському метрополітенах.