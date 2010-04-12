У Тернопільській області кількість безробітних зросла до 15,6 тис. осіб

У Тернопільській області з початку року кількість безробітних зросла на 6,2%, і станом на 1 квітня 2010 року становила 15 тис. 631 особу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного центру зайнятості, серед безробітних, що перебувають на обліку в центрах зайнятості Тернопільської області, робітники становлять 49,5%, жінки - 46,8%, молодь - 38,5%, особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, - 17,6%, вивільнені працівники - 4,6%, інваліди - 1,7%.

У центрі зайнятості також зазначили, що збільшується кількість безробітних з вищою освітою. Чисельність безробітних цієї категорії в області станом на 1 квітня 2010 року становить 37,7% від загальної чисельності безробітних (станом на 1 квітня минулого року було 32,4%), в Тернополі - 67,7% (63,1%).

Впродовж березня 2010 року чисельність безробітних у сільській місцевості зменшилася на 2,8%, а в містах - на 1,4% і на 1 квітня становила, відповідно, 8758 і 6873 особи. Частка безробітних громадян, що проживають у сільській місцевості, з початку 2010-го зменшилася на 0,4% і становила 56% від загальної кількості безробітних.

Допомогу по безробіттю, станом на 1 квітня, одержували 13,092 тис. безробітних. Середній розмір такої допомоги з початку року зріс на 7,8% і становить 608,2 грн.