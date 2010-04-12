На Тернопільщині відкривають туристичний сезон

На Тернопільщині у Збаражі 18 квітня з нагоди відкриття туристичного сезону відбудеться фестиваль.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника головного управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Михайло ЛИСЕВИЧ, фестиваль проходитиме на території Збаразького замку. Програмою передбачені виступи фольклорних колективів, лицарські бої за участю членів клубу історичної реконструкції, катання в кінних екіпажах, з’їзд байкерів, показові виступи спортсменів-гирьовиків, вогняне шоу.

Також під час фестивалю діятиме містечко майстрів та ярмарок виробів народних умільців, виставка воскових фігур Львівського історичного музею «Міфи і легенди», фотовиставка «Краса, яка може загинути» Тернопільського обласного товариства охорони пам’яток історії та культури, виставка-вернісаж художників і фотомитців Тернопільщини.

Крім того, туристичні організації краю представлять громадськості свої екскурсійні проекти.

Генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій МАЦІПУРА додав, що в рамках фестивалю відбудеться запуск повітряної кулі та зйомки з висоти пташиного польоту старовинного Збаража. Передбачено також проведення конкурсу «Найбільший вареник».

Завершиться фестиваль феєрверком та молодіжною дискотекою.