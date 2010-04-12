Влада Києва контролюватиме благоустрій столичних кладовищ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні повідомив у ході виїзної наради на столичні кладовища заступник голови КМДА Денис БАСС.

«Цьогоріч київські кладовища було досить важко прибрати через погодні умови – сніг зійшов дуже пізно. Найскладніша ситуація склалася на тих кладовищах, де росте багато дерев – Лісове та Берковці. Тому до прибирання ми долучили працівників районних «Київзеленбудів», працівників КП «Київблагоустрій» та додаткову спеціальну техніку. Сьогодні на кожному кладовищі столиці працює близько 100 осіб – вони прибирають останні уламки гілок. Окрім того, додатково було встановлено 100 сміттєвих баків. Адже люди вже почали прибирати могили своїх рідних – тож сміття доводиться вивозити мало не щогодини», - зазначив Д.БАСС.

Він також підкреслив, що, згідно з розпорядженням мера, до 65-ї річниці Перемоги комунальні служби міста на кожному кладовищі прибрали могили ветеранів Великої Вітчизняної Війни та висадили на них квіти.

Крім того, спеціально до поминальних днів на «Службі допомоги мера киянам 15-51» відкрили додаткову телефонну лінію. На телефонах чергуватимуть оператори, які негайно передаватимуть скарги киян щодо благоустрою кладовищ відповідним службам. Тож усі проблеми вирішуватимуть оперативно, запевнили у КМДА.

Від завтра на кладовищах з’являться і спеціальні чергові бригади працівників Головного управління контролю за благоустроєм – 30 інспекторів на кожному кладовищі. Вони стежитимуть за роботою комунальних служб. У разі ж затримки із прибиранням сміття одразу виписуватимуть протоколи, згодом – стягатимуть штрафи із адміністрацій кладовищ. У разі ж порушень благоустрою будуть вжити жорсткі покарання – мова йтиме навіть про звільнення.

«Нині ми коригуємо графік роботи комунального транспорту. Від завтрашнього дня усі маршрути, що ходять до міських кладовищ, працюватимуть у подвійному режимі. Такі заходи допоможуть усім бажаючим киянам легше та дешевше дістатися до кладовищ. Адже послуги приватних перевізників дорожчі, аніж комунальних», - наголосив Д.БАСС.

За інформацією КМДА, поминальні дні цього року триватимуть з 11 до 14 квітня та 9 травня.