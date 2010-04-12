В Англії опублікували список найбезглуздіших виправдань водіїв

Адміністрація лондонського округу Саутворк оприлюднила список найдурніших виправдань, які чиновники чули від оштрафованих порушників правил дорожнього руху за останні два роки. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Один чоловік заявив, що не слід було виписувати йому штрафну квитанцію за паркування в недозволеному місці, оскільки він спав на задньому сидінні автомобіля, накрившись ковдрою з головою, і можна було розбудити його і попросити переставити машину.

Інший порушник сказав, що зупинився в недозволеному місці, тому що його собаці треба було терміново сходити в туалет.

Жінка, яку зловили на тому, що вона не пристебнулася ременем безпеки, сказала, що працює стриптизеркою, а ремінь чіпляється за її пірсинг.

Ще один порушник заявив, що розігнав автомобіль до високої швидкості, щоб бджола, яка літала навколо його голови, відстала і залишилася в районі задніх сидінь.

Один британець, який припаркувався в недозволеному місці, пояснив це тим, що його загіпнотизували. Інший водій, оштрафований за надто швидку їзду, сказав, що прилади зафіксували не швидкість його автомобіля, а швидкість літака, який пролітав у цей момент.

У список виправдань порушників потрапили також цуценята, папуги, НЛО, сварливі тещі і погана погода. Представники окружний адміністрації відзначили, що жоден з цих факторів не є поважною причиною для порушення правил дорожнього руху.

Відзначимо, в 2009 році американець потрапив в ДТП після того, як випив 15 кухлів пива і сів за кермо табуретки. Під час розслідування він виправдовувався тим, що його транспортний засіб не перевищував швидкість 30 км / год, і вину свою не визнав.

ТСН