У Вінниці відбудеться «Весільний ярмарок»

У Вінниці 17 квітня 2010 року вперше відбудеться виставка «Весільний ярмарок».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори виставки, яка проходитиме в Будинку офіцерів, молодята зможуть прямо на «Весільному ярмарку» підібрати все, що потрібно для такого свята.

Планується, що о 10.00 на площі перед Будинком офіцерів виставку відкриє сценічне шоу «Я тебе люблю!», у програмі якого заплановано справжній бій запорізьких козаків з турками через гарну дівчину-наречену. Після чого всіх гостей запросять у виставкові зали, де весільних справ майстри представлять свої пропозиції.

Гості виставки зможуть побачити показ весільного вбрання, підібрати потрібні аксесуари та обручки. Кращі стилісти і візажисти міста проведуть майстер-класи для майбутніх наречених.

Ресторани міста представлять свої кулінарні шедеври і допоможуть підібрати смачне меню до столу. Кондитери і пекарі продемонструють всілякі торти та короваї.

Під час виставки молодята зможуть визначитися з вибором банкетного залу, порадитися з декораторами та флористами. На площі перед Будинком офіцерів будуть розміщені Весільні кортежі на будь-який смак.

Буде також можливим вибрати справжні українські рушники і подарунки для молодят.

Спеціально для молодих пар тренери бальних танців проведуть майстер-класи «Першого танцю».

Під час виставки відбудеться й Перше змагання за Кубок тамади року, а також весільні музиканти та танцювальні колективи представлять свої програми, відбудеться ще й розіграш весільної сукні серед наречених, яка буде створена одним із дизайнерів прямо в день виставки.