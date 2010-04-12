На Тернопільщини міліція “сварила” неповнолітніх через алкоголь

Правоохоронці Тернопільської області у першому кварталі склали 200 протоколів за розпивання неповнолітніми спиртного на вулицях, у скверах, парках та інших громадських місцях.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, у 2009 році всього було складено 460 таких протоколів.

Останній рейд, зауважили у відділі громадських зв’язків, відбувся у Тернополі 9 квітня. Тоді, зокрема, в парку Національного відродження співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей обласного управління міліції та дільничні за вечір виявили 16 підлітків, які розпивали алкогольні напої та курили. Про ці дії було поінформовано батьків дітей та дирекцію навчальних закладів.

Окрім цього, батькам доведеться заплатити штраф від 17 до 85 грн. Правоохоронці зауважили, що за аналогічні дії, скоєні вдруге протягом року, штраф становитиме вже від 51 до 119 грн. А за затриманих втрете протягом року хлопця чи дівчину правоохоронці не тільки оштрафують родичів, а й поставлять дитину на превентивний профілактичний облік.