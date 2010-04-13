На ринках Криму сільгосппродукти подорожчали на 3%

Об`єми продажу сільськогосподарських продуктів на ринках Автономної Республіки Крим в березні 2010 р. залишилися на рівні лютого, при цьому ціни зросли на 3%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у березні цього року в Криму підвищилися ціни на цибулю ріпчасту (на 22%), картоплю (на 13%), капусту свіжу (на 12%), буряк (на 11%), моркву (на 8%), круп`яні (на 7%), яйця, масло (на 6%), хлібопродукти (на 5%). Крім того, часник і фрукти свіжі в березні подорожчали на 4%, птиця, баранина і огірки свіжі - на 2%.

Водночас, знизилися ціни на огірки солоні (на 8%), телятину (на 5%), молоко свіже (на 3%), сир (на 2%), сметану і яловичину (на 1%).

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2010 р. продаж сільгосппродуктів на ринках Криму зменшився на 5% при аналогічному зростанні цін. За 2 місяці 2010 р. продаж сільгосппродуктів на ринках Криму зменшився на 0,2% при зростанні цін на 15,7%.