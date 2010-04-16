На Чернігівщині кількість злочинів зросла на третину

У Чернігівській області за три місяці 2010 р. органи внутрішніх справ зареєстрували понад 2300 злочинів, що на третину більше, ніж рік тому.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Потерпіли від злочинів 1615 осіб, з них 34 – загинули. Серед потерпілих - 31,1% жінок, 11,6% - пенсіонерів, 4,8% - дітей у віці до 18 років.

Серед зареєстрованих злочинів: 18 умисних убивств та замахів на вбивство, 27 розбійних нападів, 36 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 117 випадків грабежу, 180 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Зменшення злочинності відбулось у шести районах області, з них найбільше – у Прилуцькому (на 17,4%), Ріпкинському (на 17,1%) та Щорському (на 17%).

Натомість збільшення кількості злочинів відбулося в м. Чернігові (у 1,8 разів) та чотирнадцяти районах області, з них найбільше – у Менському (в 1,7 рази) та Городнянському (в 1,6 рази).

Крім того, кількість проявів групової злочинності загальної спрямованості збільшилася в 1,6 рази й становила 199 злочинів. Виявлено три організовані групи та злочинні організації у складі 10 осіб, що скоїли 23 злочини, з яких усі тяжкі та особливо тяжкі.

З початку року було виявлено понад 1000 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, що на 20% більше, ніж рік тому.