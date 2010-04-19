Столична ДАІ затримала 19 нетверезих водіїв маршруток

Столична Державна автомобільна інспекція (ДАІ) підбила підсумки і проаналізувала результати операції «Автоперевізник», яка проходила з 26 березня по 14 квітня. Про це йдеться в повідомленні відділу з питань зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Згідно з повідомленням, під час проведення профілактичних заходів співробітники ДАІ перевірили понад 7000 автобусів, маршрутів й іншого громадського транспорту. За підсумками перевірок на перевізників складено 1830 адміністративних протоколів за експлуатацію транспортних засобів з різними несправностями. Серед них – понад норму зношені шини, несправності гальмівної системи й рульового управління, встановлення додаткових місць для сидіння, неукомплектованість аптечками, вогнегасниками й запасними колесами. А аварійні виходи деякі перевізники блокують додатковими сидіннями.

Крім того повідомляється, що за три тижні операції на водіїв громадського транспорту за різні порушення (перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал світлофора та інші), складено 1954 протоколи.

При цьому 19 водіїв перевозили людей, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.

Також, у багатьох підприємствах не дотримуються режим відпочинку і праці водіїв, що призводить до їх перевтоми. На думку правоохоронців, це вкрай негативно позначається на безпеці руху.

Аналізуючи дорожньо-транспортні пригоди за участю пасажирського транспорту, в столичній ДАІ відзначили, що в 90% таких аварій винні самі перевізники. А причиною в більшості випадків стали неуважність і порушення водіями елементарних правил при перевезенні пасажирів (продаж квитків під час руху, висадка пасажирів в другому ряду, розмови по мобільному телефону, перевищення швидкості).