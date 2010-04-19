Львівські податківці виявили підробки під відомі бренди телефонів

Працівники податкової міліції Львівщини виявили партію годинників та телефонів іноземного виробництва відомих торговельних брендів, які намагалися реалізувати за валюту через спеціалізовану мережу магазинів у Львові за ціною в декілька разів нижчою ринкової.

Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, податківцями було вилучено 275 годинників маркованих як “Rolex”, “Bulgari”, “Omega”, “Patek philippe”, “Glashutte”, “Breguet”, “Gucci”, “Ulysse nardin”, а також 10 телефонів “Vertu”, “Epul”. На ці види товару не було представлено жодних документів, які б підтверджували походження, якість і законність їх перебування в обігу на території України.