У Києві вилучили косметичну продукцію невідомого походження

Співробітники відділу податкової міліції Державної податкової адміністрації у Солом’янського району столиці виявили велику партію парфюмерно-косметичних виробів невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у м. Києві, декілька тонн різноманітних парфумів, лосьйонів, кремів та бальзамів зберігалися в фешенебельному гаражі, який орендував нелегальний підприємець із Сирії. Відсутність будь-яких документів, що свідчили б про походження та якість виробів, не завадила йому успішно збувати товар за заниженими цінами дрібним оптовикам, зазначається в повідомленні.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених 82,5 тисяч найменувань склала не менше 8 млн. грн.

Виробляли її невідомо де і невідомо з чого, оскільки ні сертифікату відповідності, ні довідок у власників не було, стверджують податківці.

Товар вилучено. Ведеться слідство.