На Сумщині забракували 38% перевіреної продукції

У березні 2010 року фахівці державного нагляду ДП «Сумистандартметрологія» перевірили продукцію на загальну суму 762 тис. 987 грн. Через невідповідність нормативним документам (НД) було забраковано продукцію на суму 286 тис. 520 грн. (37,6%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, провели 22 перевірки: 7 – у промисловій та 15 – в харчовій галузі. У 17 випадках виявили порушення.

За результатами перевірок ДП «Сумистандартметрологія» впродовж березня 2010 року було видано 16 приписів про заборону реалізації 11 найменувань продукції, п’ять постанов про штрафування трьох суб’єктів господарювання на суму 6 тис. 280 грн. П’ять осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено на них штрафів на загальну суму 1 тис. 54 грн.