Чернігівські митники затримали контрабандні сигарети

Чернігівські митники попередили контрабанду сигарет на суму майже 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Зокрема, контрабанду виявили на пункті пропуску «Нові Яриловичі» в автомобілі «Volvo», що прямував з України в Білорусь. Згідно з документами, автомобіль їхав без вантажу.

Дістатись до контрабандних сигарет стало можливим після зняття підлоги вантажівки. При здійсненні оперативних дій застосовувався ендоскоп - технічний засіб митного контролю, який дозволяє оглядати конструктивні порожнини у важкодоступних для огляду місцях.

Працівники Чернігівської митниці за даним фактом склали протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено, автомобіль затримано. Триває перевірка.