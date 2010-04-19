У Черкасах стартував конкурс «Оточи себе красою»

У Черкасах стартував загальноміський конкурс «Оточи себе красою», ініціатором якого виступив міський голова Сергій ОДАРИЧ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу дизайну міського середовища та реклами управління планування та архітектури Черкаського міськвиконкому Оксана ПОЛІЩУК, мета конкурсу - активізувати зусилля городян щодо прикрашення місць, де вони мешкають і працюють.

Усі черкасці мають можливість продемонструвати власні таланти, створивши атмосферу затишку довкола свого балкону, будинку чи офісу. Найбільш цікаві і привабливі проекти отримають від мерії Черкас цінні і корисні подарунки. Триватиме конкурс до 31 серпня, після чого відбудеться підбиття підсумків і відзначення переможців.