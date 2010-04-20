Юрист: штрафи за розпивання пива на вулиці можна легко оскаржити

Стягнення штрафу за вживання пива у громадському місці може відбуватись лише за наявності неспростовних доказів такого порушення, в іншому випадку протокол про адміністративне правопорушення можна оскаржити.

"Необхідно довести саме факт розпивання такого напою", - сказав юрист Всеукраїнського адвокатського об`єднання "Альянс" Володимир ШАБЕЛЬНИК.

Він пояснив, що саме ця обставина - надання доказів - викличе на практиці значні проблеми, оскільки довести, що особа розпивала пиво саме в цьому місці, а не в іншому, дозволеному, досить важко.

Шабельник наголосив, що наявність у "порушника" пакета з відкритою або закритою ємністю з пивом жодним чином не доводить, що напій вживався у громадському місці. Водночас, на його думку, наявність такого пакету значно знижує ймовірність інтересу до особи з боку правоохоронців.

Експерт підкреслив, що для доказу факту правопорушення необхідно залучити свідків з внесенням їхніх контактних даних до відповідного протоколу про адміністративне правопорушення, що не завжди можливо.

При цьому Шабельник зауважив, що якщо міліція все-таки зможе надати докази такого правопорушення, то штраф заплатити доведеться.

Нагадаємо, у лютому поточного року набув чинності закон про обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв, який забороняє вживання пива, алкогольних та інших слабоалкогольних напоїв, а також паління в громадських місцях.

За два місяці щодо порушників закону вже було складено більше 11 тисяч протоколів про адміністративне правопорушення.

Найчастіше в таких випадках міліція просто попереджає про неприпустимість таких дій, однак стаття 178 адміністративного кодексу містить й інші санкції - стягнення штрафу від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і навіть виправні роботи на строк до двох місяців, або адмінарешт на 15 діб. Суворість покарання залежить від того, в перший раз щодо цієї людини складається протокол, або ж вона є злісним порушником.

“Діло”