Вартість негарантійного обслуговування варіюється від $99 до $799.

Apple оновила свій веб-сайт з ремонту та обслуговування iPhone, включивши в нього прайс-лист на негарантійне обслуговування смартфонів лінійки iPhone 17. І, як очікувалося, ціни не надто демократичні.

Так, заміна батарейки обійдеться в $99 для стандартної версії iPhone 17 та в $119 для інших моделей. Відновлення задньої панелі оцінили в $159 для всіх моделей. А комплексна заміна тріснутого екрана і заднього скла влетить у половину вартості смартфона.

Окремо варто згадати новий iPhone Air з ультратонким корпусом, ремонт якого фактично прирівняний до ремонту iPhone 17 Pro. Apple стверджує, що iPhone Air міцніший за всі попередні моделі iPhone, і зовсім скоро в цьому зможуть переконатися і його перші користувачі.

Компанія уточнила, що зазначені розцінки діють тільки для користувачів без розширеної гарантії AppleCare+. За її наявності ремонт обійдеться значно дешевше – від $29 до $99.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Apple запустила сервіс із самостійного ремонту iPhone. Для смартфонів можна придбати оригінальні деталі, а також взяти інструменти в оренду.

Журналісти The Verge розповідали, чому базова модель iPhone 17 може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

