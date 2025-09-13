Уже 80 моделей смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco отримали тестову HyperOS 3 / фото XiaomiTime

Xiaomi поки ще не випустила фінальну версію HyperOS 3 на базі Android 16, але компанія активно тестує новий інтерфейс. Як повідомляє ресурс XiaomiTime, більш ніж 90 пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco отримали тестову версію нової ОС.

Перелік моделей, для яких Xiaomi запустила тестування HyperOS 3, виглядає так:

Смартфони Xiaomi:

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13T Pro; 
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Civi;
  • Xiaomi 14 Pro; 
  • Xiaomi 14 Ultra; X
  • Xiaomi 14T;
  • Xiaomi 14T Pro; 
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro; 
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15S Pro; 
  • Xiaomi Civi 5 Pro;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi Mix Fold 3.

Смартфони Redmi:

  • Redmi 15;
  • Redmi 15 4G;
  • Redmi K80;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi K80 Ultra;
  • Redmi Note 15;
  • Redmi Note 15 Pro;
  • Redmi Turbo 4;
  • Redmi Turbo 4 Pro; 
  • Redmi 13;
  • Redmi 13 5G;
  • Redmi 13X;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 14R 5G;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi A4;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K70E;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi Note 13R;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 4G;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 4G;
  • Redmi Note 14 Pro+;
  • Redmi Turbo 3.

Смартфони Poco:

  • Poco C75;
  • Poco C75 5G;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco M6;
  • Poco M6 Plus 5G;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M7 4G;
  • Poco M7 5G;
  • Poco M7 Plus;
  • Poco M7 Pro 5G;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X6 Pro;
  • Poco X7;
  • Poco X7 Pro.

Планшети:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7 Ultra;
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5; 
  • Redmi K Pad;
  • Redmi Pad 2;
  • Redmi Pad 2 4G;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad SE 4G;
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Щоб протестувати HyperOS 3 завчасно, необхідно встановити додаток Xiaomi Community, доступний у Google Play. Після авторизації пройдіть у розділ "Me" → "Beta Testing".

HyperOS 3 було офіційно презентовано 28 серпня. Оновлення засноване на ОС Android 16 і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.

Найпомітніше нововведення - Super Island у дусі Dynamic Island. Це динамічний острів у верхній частині екрана, який розгортається і показує в реальному часі різні події. Багато елементів інтерфейсу HyperOS 3 копіюють дизайн Liquid Glass з iOS 26.

Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі застарівшої Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.

