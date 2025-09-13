Бета-версію прошивки отримали 80 моделей смартфонів і 11 моделей планшетів.

Xiaomi поки ще не випустила фінальну версію HyperOS 3 на базі Android 16, але компанія активно тестує новий інтерфейс. Як повідомляє ресурс XiaomiTime, більш ніж 90 пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco отримали тестову версію нової ОС.

Перелік моделей, для яких Xiaomi запустила тестування HyperOS 3, виглядає так:

Смартфони Xiaomi:

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Civi;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra; X

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15S Pro;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi MIX Flip 2;

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi Mix Fold 3.

Смартфони Redmi:

Redmi 15;

Redmi 15 4G;

Redmi K80;

Redmi K80 Pro;

Redmi K80 Ultra;

Redmi Note 15;

Redmi Note 15 Pro;

Redmi Turbo 4;

Redmi Turbo 4 Pro;

Redmi 13;

Redmi 13 5G;

Redmi 13X;

Redmi 14C;

Redmi 14R 5G;

Redmi A3 Pro;

Redmi A4;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K70;

Redmi K70 Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13R;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 4G;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 4G;

Redmi Note 14 Pro+;

Redmi Turbo 3.

Смартфони Poco:

Poco C75;

Poco C75 5G;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco M6;

Poco M6 Plus 5G;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M7 4G;

Poco M7 5G;

Poco M7 Plus;

Poco M7 Pro 5G;

Poco X6 5G;

Poco X6 Pro;

Poco X7;

Poco X7 Pro.

Планшети:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;

Redmi K Pad;

Redmi Pad 2;

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad SE 4G;

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.

Щоб протестувати HyperOS 3 завчасно, необхідно встановити додаток Xiaomi Community, доступний у Google Play. Після авторизації пройдіть у розділ "Me" → "Beta Testing".

HyperOS 3 було офіційно презентовано 28 серпня. Оновлення засноване на ОС Android 16 і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.

Найпомітніше нововведення - Super Island у дусі Dynamic Island. Це динамічний острів у верхній частині екрана, який розгортається і показує в реальному часі різні події. Багато елементів інтерфейсу HyperOS 3 копіюють дизайн Liquid Glass з iOS 26.

Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі застарівшої Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.

