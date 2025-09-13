Xiaomi поки ще не випустила фінальну версію HyperOS 3 на базі Android 16, але компанія активно тестує новий інтерфейс. Як повідомляє ресурс XiaomiTime, більш ніж 90 пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco отримали тестову версію нової ОС.
Перелік моделей, для яких Xiaomi запустила тестування HyperOS 3, виглядає так:
Смартфони Xiaomi:
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Civi;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra; X
- Xiaomi 14T;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi Mix Fold 3.
Смартфони Redmi:
- Redmi 15;
- Redmi 15 4G;
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K80 Ultra;
- Redmi Note 15;
- Redmi Note 15 Pro;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi Turbo 4 Pro;
- Redmi 13;
- Redmi 13 5G;
- Redmi 13X;
- Redmi 14C;
- Redmi 14R 5G;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi A4;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13R;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 4G;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 4G;
- Redmi Note 14 Pro+;
- Redmi Turbo 3.
Смартфони Poco:
- Poco C75;
- Poco C75 5G;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco M6;
- Poco M6 Plus 5G;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M7 4G;
- Poco M7 5G;
- Poco M7 Plus;
- Poco M7 Pro 5G;
- Poco X6 5G;
- Poco X6 Pro;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro.
Планшети:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
- Redmi K Pad;
- Redmi Pad 2;
- Redmi Pad 2 4G;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi.
Щоб протестувати HyperOS 3 завчасно, необхідно встановити додаток Xiaomi Community, доступний у Google Play. Після авторизації пройдіть у розділ "Me" → "Beta Testing".
HyperOS 3 було офіційно презентовано 28 серпня. Оновлення засноване на ОС Android 16 і приносить понад сотню змін і поліпшень у дизайні та функціональності.
Найпомітніше нововведення - Super Island у дусі Dynamic Island. Це динамічний острів у верхній частині екрана, який розгортається і показує в реальному часі різні події. Багато елементів інтерфейсу HyperOS 3 копіюють дизайн Liquid Glass з iOS 26.
Також відомо, що деякі моделі Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі застарівшої Android 15. Протягом якогось часу вони продовжать отримувати оновлення безпеки, однак залишаться без нових функцій.