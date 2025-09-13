WP: Безпілотники РФ над Польщею стали випробуванням і для НАТО, і для Трампа

Російські дрони перевірили рішучість НАТО та посилили оборону східного флангу альянсу.

Вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стало серйозним випробуванням рішучості НАТО та президентської дипломатії Дональда Трампа, пише The Washington Post.

Коли журналісти у четвер запитали Трампа про інцидент, він відреагував обережно: "Можливо, це була помилка", – знизав він плечима. "Але в будь-якому разі, я не задоволений тим, що щось пов’язане з усією цією ситуацією".

Американський президент ухилився від конкретної позиції й наступного дня, коментуючи ситуацію на Fox News: "Щодо Польщі, я маю на увазі, я не збираюся нікого захищати. Але щодо Польщі — їх насправді збили, і вони впали у польському повітряному просторі. Але вони все одно не повинні бути близько до Польщі".

Попри невиразну реакцію Трампа, адміністрація США швидко підтвердила підтримку союзників. Посол США в НАТО заявив на X: "Ми підтримуємо наших союзників по НАТО перед обличчям цих порушень повітряного простору та захищатимемо кожен сантиметр території НАТО". Президент Польщі Кароль Навроцький описав телефонну розмову з Трампом як "підтвердження єдності альянсу", а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що "Польща може розраховувати на дружбу та повну союзницьку підтримку Сполучених Штатів".

НАТО також активізувався Генеральний секретар Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий", до якої долучилися Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, надавши винищувачі та інші ресурси для захисту східного флангу альянсу, включно з країнами Балтії. "Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників", – наголосив Рютте, назвавши вторгнення "безрозсудними та неприйнятними".

Видання пише:

"Американський президент міг би бути таким же прямолінійним. "Здатність дійти до межі, не вступаючи у війну, — це необхідне мистецтво", — відомий вислів Джона Фостера Даллеса . "Якщо ви не можете опанувати це, ви неминуче потрапите у війну".

Інцидент ще раз підкреслив, що будь-яка необережна риторика у питаннях безпеки НАТО може стати випробуванням не лише для альянсу, а й для самого президента США.

Наліт дронів РФ на Польщу

Російські безпілотники увійшли до повітряного простору Польщі, ставши першим масштабним повітряним вторгненням на територію НАТО. Інцидент не викликав застосування статті 5, але перевірив рішучість союзників.

Понад 19 дронів були збиті, тоді як одночасно по українських містах РФ запустила сотні безпілотників та десятки ракет. НАТО відреагувало оперативно, посиливши патрулювання східного флангу альянсу та залучивши бойові літаки союзників.

