Бійці РДК проводять диверсії в Росії та обіцяють продовжувати боротьбу за свободу та зміну режиму.

Громадяни Росії, які воюють проти диктатора Володимира Путіна у складі Російського добровольчого корпусу (РДК), відмовляються повертатися додому і готові продовжувати боротьбу, доки режим Кремля не впаде, пише The Telegraph.

26-річний "Вайт" із Самари, який провів два роки на передовій в Україні, каже: "Я завжди хотів жити згідно зі своїми ідеалами. Коли війна закінчиться, я продовжуватиму боротьбу, доки Путін не впаде".

"Вайт" і його підрозділ проводили диверсійні операції на території Росії, захоплюючи російських військовополонених і атакуючи прикордонні райони Бєлгорода та Курська. Багато членів РДК – колишні бійці групи "Вагнера" або цивільні, об’єднані прагненням змінити ситуацію у своїй країні.

21-річний доброволець "Ней" з Москви також підкреслив:

"Я точно не повернуся до Росії, поки Путін при владі. Якщо хтось із нас і повернеться, то на танку чи бронетранспортері, але ніколи як цивільні особи".

Члени РДК тренуються без зупину, готуючись до нових місій, і наголошують, що їхня боротьба спрямована не лише проти Путіна, а й проти всієї політичної системи РФ. 40-річний "Джон", колишній боєць батальйону "Азов", зазначив:

"Не все закінчиться на Путіні. Всю систему потрібно перебудувати з нуля. Але спочатку ми повинні захистити Україну".

Добровольці підкреслюють, що головною метою їхньої участі у війні є свобода і захист України, а не особиста вигода чи національна приналежність.

Як повідомляв УНІАН, раніше командир РДК Денис Нікітін розповів, хто з росіян воює проти України. На війні проти України помирають, зазвичай, російські жебраки, мешканці "глибинки" та колишні зеки - жителі великих міст не хочуть йти на війну.

"За весь час спілкування з полоненими, а я їх бачив не одну сотню, жодного разу не зустрів когось із Москви, Казані, Санкт-Петербурга. З цих міст люди не йдуть помирати за 200 тисяч", - зазначив командир РДК.

