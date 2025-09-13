Декларація також передбачає роззброєння ХАМАС та закликає до нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Генеральна Ассамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію, яка, передбачає створення Палестинської держави. За відповідне рішення проголосували 142 зі 193 держав-членів ООН, повідомляє офіційний сайт організації.

Проти декларації проголосував Ізраїль разом із дев'ятьма іншими країнами – Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та Сполученими Штатами. 12 держав утрималися.

Перед голосуванням посол Франції в ООН Жером Боннафон нагадав, що Нью-Йоркська декларація "викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про дві держави".

Зазначена дорожня карта передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, які там утримуються, і створення Палестинської держави, яка буде життєздатною і суверенною.

У дорожній карті також міститься заклик про роззброєння ХАМАС і усунення його від управління в Газі та нормалізації відносин між Ізраїлем і арабськими країнами, а також до колективних гарантій безпеки.

Зі свого боку, посол Ізраїлю в ООН Данні Данон зауважив, що"декларація не запам’ятається як крок до миру а лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї". Він додав, що "Хамас - найбільший переможець, який отримав сьогодні тут будь-яке схвалення".

Визнання держави Палестина

Як повідомляв УНІАН, 30 липня стало відомо, що 15 держав підписали декларацію про підтримку визнання Палестини. Серед підписантів – Франція, Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Люксембург, Нова Зеландія, Португалія та Сан-Марино, які ще не визнали незалежності Палестинської держави, а також Ісландія, Ірландія, Мальта, Норвегія, Словенія та Іспанія, які це зробили.

Разом з тим, президент Франції Емануель Макрон заявив, що офіційний Париж визнає Палестину у вересні на засіданні Генасамблеї ООН. США та Ізраїль не підтримали визнання Палестини у вересні.

Однак, згодом і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова визнати державність Палестини, якщо Ізраїль не вживе заходів для полегшення життя палестинців.

