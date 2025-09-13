Українські "пташки" вдарили по російському тіньовому флоту.

Дрони Служби безпеки України у порту Приморськ пошкодили два танкери з тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про танкери Kusto і Cai Yun, які, за даними порталу War sanctions, належать до тіньового флоту РФ.

Танкер Kusto може перевезти до 700 тисяч барелів. Згідно з даними провайдера LSEG, він належить компанії Solstice Corp.

Cai Yun – це танкер, який може перевозити сотні тисяч барелів нафти. Ним володіє і управляє Acceronix Ltd. Обидві компанії зареєстровані на Сейшельських островах.

Внаслідок атаки українських дронів відвантаження нафти призупинено. Співрозмовник УНІАН в СБУ зазначив, що щоденні втрати російського бюджету від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

Порт Приморськ є ключовим для експорту російської нафти. Він може перевалювати до 1 мільйона барелів "чорного золота" на добу. Порт перевалює флагманську російську нафту сорту Urals, а також близько 300 000 барелів на добу дизельного палива.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня стало відомо про масовану атаку дронів на Ленінградську область. Крім того, Telegram-канали публікували відео вибухів у небі і великої пожежі, зняті, як стверджується, жителями Смоленської області. На відео очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл".

В ніч проти 24 серпня далекобійні безпілотники СБУ та Сил спеціальних операцій вдарили по виробничих потужностях іншого важливого хаба РФ - порту "Усть-Луга" в Ленінградській області. Дрони влучили в газопереробний комплекс компанії "Новатек", яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу.

