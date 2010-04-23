На Закарпатті затримали контрабандну техніку

На Закарпатті затримано п’ять вантажних мікроавтобусів, у яких перевозили китайську контрабанду на 1,6 млн. євро, повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Як стало відомо правоохоронцям, підготовкою та організацією незаконного переміщення товарів через державних кордон України займались жителі Закарпатської області, в діях яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.210 Кримінального кодексу України.

Так, на одному з пунктів пропуску митного посту «Астей» Виноградівської митниці було зупинено п’ять вантажних мікроавтобусів, під час огляду яких було виявлено та вилучено ноутбуки, фотоапарати, домашні кінотеатри, карти пам’яті, відеокамери спостереження китайського виробництва тощо.

Згідно з експертною оцінкою, проведеною працівниками представництва торгово-промислової палати України, вартість контрабандного товару становить близько 1,6 млн. євро.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших фактів незаконного переміщення товарів через державний кордон України зловмисниками та з‘ясовується причетність до скоєння цього злочину інших осіб, в тому числі й працівників Виноградівської митниці.

“У випадку прийняття судом справедливого рішення стосовно зловмисників, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років із конфіскацією предметів контрабанди”, - відзначає Департамент Держслужби боротьби з економічною злочинністю МВС України.