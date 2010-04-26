На «Зеленій толоці» у Києві зібрали майже 8,5 тон сміття

У суботу Представництво ООН в Україні, етнічний фестиваль «Країна мрій» та компанії-підписанти Глобального Договору ООН провели у Києві велику «Зелену толоку», під час якої люди, небайдужі до захисту довкілля, взяли участь у прибиранні Сирецького гаю.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні, цьогорічна екологічна акція проходить в рамках національної кампанії «Прямуй на зелене». Вона присвячена Міжнародному дню Матері-Землі, проголошеному Організацією Об’єднаних Націй у 2009 році.

«Земля та її екосистеми є нашою домівкою і для досягнення справедливого балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь необхідно сприяти гармонії з природою і планетою Земля», - йдеться в Ріо-де-Жанейрській декларації з навколишнього середовища і розвитку 1992 року.

Під час акції понад 300 учасників зібрали на території Сирецького парку майже 8,5 тон сміття. «Це вже третій сумний «рекорд», адже у 2008 році під час толоки на Трухановому острові було зібрано 5 тон, а 2009 року - 8 тон сміття», - нагадали в Представництві.

Також у Києві у рамках загальнонаціонального суботника було висаджено понад 1000 дерев та 2000 кущів, вивезено близько 1000 кубометрів сміття, прибрано та упорядковано усі парки та сквери столиці..

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на території парку «Хрещатий» працювало близько 200 працівників апарату Київміськдержадміністрації.

Протягом кількох годин на території парку співробітники КМДА висаджували та обкопували дерева, скопували клумби, прибирали опале листя, виносили сміття тощо.

Крім того, згідно із затвердженим графіком всеукраїнського суботника у Києві, працівники усіх Головних управлінь, управлінь, комунальних підприємств та районних адміністрацій столиці з самого ранку озеленювали парки та сквери у інших районах міста.