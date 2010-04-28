На Черкащині забракували 34% перевіреної продукції

Протягом І кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП “Черкасистандартметрологія” перевірили продукцію на суму 4 млн. 100 тис. грн., з них не відповідала вимогам нормативної документації (НД) продукція на загальну суму 1 млн. 400 тис. грн. (34,1%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, провели перевірки 8 суб’єктів господарської діяльності, які спеціалізуються на виробництві, зберіганні та реалізації м’ясопродуктів. Зокрема, перевірили м’ясопродуктів на загальну суму 70 тис. 200 грн., з них не допустили до реалізації через невідповідність вимогам НД продукцію 4 суб’єктів господарювання на загальну суму 37 тис. 700 грн. (53,7%).

Також інспектори перевірили 2 підприємства, які виробляють, зберігають та реалізовують молокопродукти. На одному з них забраковано продукцію через невідповідність вимогам НД вартістю 2 тис. 900 грн.

Під час перевірки 2 підприємств-виробників хлібобулочної продукції виявлено порушення НД під час виробництва, зберігання та реалізації хлібобулочної продукції. Серед перевірених хлібопродуктів (на суму 1 тис. 200 грн.) не допущено до реалізації на суму 1 тис.100 грн. (91,7 %).

Основні порушення, зафіксовані інспекторами: невідповідність продукції вимогам (НД) за органолептичними показниками (консистенція, смак та запах), за фізико-хімічними показниками (наявність крохмалю, рослинного жиру), порушення правил маркування продукції, незадовільна організація приймального контролю (відсутність випробувань продукції або неповний їх обсяг).

За результатами державного нагляду 40 суб’єктів підприємницької діяльності отримали приписи щодо усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, 42 приписи щодо заборони реалізації партій продукції, 19 приписів щодо заборони реалізації всієї продукції, 37 постанов про накладення штрафів за реалізацію невідповідної вимогам НД продукції на загальну суму 34 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 30 посадових осіб, загальна сума штрафів – 6 тис. 300 грн.