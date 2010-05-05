У черкаському парку з’явиться “дерево кохання”

Символ кохання з’явиться у парку міста Черкаси - дерево кохання встановлять поруч з мостом кохання та весільними альтанками. Його перший символічний камінь заклали міський голова Сергій ОДАРИЧ та представники банку, що виступив спонсором цього проекту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, ініціатором проекту виступив міський голова Черкас, а банкіри взяли на себе витрати на розробку та втілення проекту.

Наприкінці липня – початку серпня черкащани зможуть побачити дерево кохання. За задумом автора проекту, воно являтиме дві сплетені фігури, крони яких прикрашатиме філігранна чеканка. Тоді як спеціальна насічка на гіллі та листі дерева максимально наближатиме його до природного аналога. Заввишки дерево кохання сягне трьох метрів, два з яких займе стовбур, решта – крона, загальним діаметром близько чотирьох метрів. Сам майданчик, на якому «зростатиме» деревце, оздоблять камінням та огородять невисоким кованим парканом. Воно слугувати не лише для естетичного задоволення відвідувачів парку, а й матиме практичне застосування – молодята отримають змогу чіпляти на нього символічні навісні замки.