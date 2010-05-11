«Дніпроавіа» пропонує пасажирам нові рейси

З початком літнього сезону авіакомпанія «Дніпроавіа» пропонує пасажирам, які бажають швидко дістатися на південний берег Криму, нові рейси.

Як повідомляє авіакомпанія, вже починаючи з 14 травня, у п`ятницю і неділю, вирушаючи з Дніпропетровська літак здійснює посадку прямо на березі моря в аеропорту Бельбек, розташованому за 7 кілометрів від міста Севастополя.

Час вильоту з Дніпропетровська - 13:30, прибуття в Бельбек - 14:30, зворотний виліт з Бельбека о 15:30, прибуття до Дніпропетровська - о 16:30.

З червня аеропорт Бельбек чекає також на всіх, хто вилітає з міста Києва (аеропорт Бориспіль). Рейс виконуватиметься на регулярній основі, щодня, 7 разів на тиждень. При цьому, починаючи з 1 липня, рейс виконуватиметься двічі на день, вранці і ввечері.

Також з липня 2010 року відкриється рейс Шереметьєво – Бельбек – Шереметьєво. Він виконуватиметься 7 днів на тиждень.