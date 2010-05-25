У Чернігівській області кількість безробітних зменшилася на 9%

На Чернігівщині, за даними державної служби зайнятості, на 1 травня цього року на її обліку перебувало 15,6 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, з них 96,2% мали статус безробітних.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики у Чернігівській області.

Кількість зареєстрованих безробітних у квітні зменшилася на 8,7% та на 1 травня становила 15 тис. осіб. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен третій – посаду службовця, а кожен п’ятий – не мав професійної підготовки.

Показник рівня зареєстрованого безробіття на початок травня зафіксовано на рівні 2,3% населення працездатного віку. Його розмір коливався від 1,1% в Бобровицькому та Носівському районах до 7,2% в Городнянському. Рівень зареєстрованого безробіття мешканців міських поселень (2,4%) був вищим за аналогічний показник серед сільського населення (2,3%).

За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2010 р. було працевлаштовано 2,5 тис. осіб. Серед працевлаштованих більше третини становили жінки, 36,8% були у віці до 35 років та кожен одинадцятий потребував особливого соціального захисту.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж квітня 2010 р. на допомогу у зв’язку з безробіттям в області було витрачено 7,5 млн. грн. Середній розмір допомоги становив 626 грн.