Три нові станції столичної електрички відкриють до кінця року

Протягом 2010 року в Києві облаштують три станції міської електрички — "Сирець", "Борщагівку" та "Рубежівську". За повідомленням прес-служби Південно-Західної залізниці, на це з бюджету буде виділено 29,1 мільйона гривень. У перспективі заплановано поступове подовження маршруту, зокрема до станцій "Дарниця" та "Київ-Пасажирський". Після завершення будівництва залізнично-автомобільного мосту через Дніпро міська електричка курсуватиме по всьому залізничному кільцю.

В управлінні залізниці зазначили, що станцію “Сирець” розташують між вулицями Щусєва та Стеценка, поблизу однойменної станції метро. Наразі звідти до станції метро “Петрівки”, з якою електричка має поєднати цю станцію, курсує лише постійно переповнена маршрутка № 410.

Інша станція – “Борщагівка” – знаходитиметься під автомагістраллю (проспект Космонавта Комарова), де нині споруджується лінія швидкісного трамвая. А ось станцію “Рубежівську” зведуть у парку “Нивки”.

Фахівці переконані, що завдяки введенню нових станцій міської електрички кияни зможуть без перешкод потрапити в різні куточки міста, скориставшись після пересадки громадським транспортом. Нагадаємо, квиток на міську електричку нині коштує 1,7 гривні. Ціна єдиного квитка на електричку та автобус становить 2 гривні.

Міську електричку в столиці запустили торік. Протягом цього часу потяги курсують у години пік від станції метро “Петрівка” до станції “Троєщина”. Щодня, окрім вихідних, скористатися новим видом транспорту можуть тисячі мешканців столиці, насамперед із житлового масиву Троєщина.

Як відомо, запровадження згаданого виду перевезень є спільним проектом КМДА та Південно-Західної залізниці. Завдяки нововведенню вдалося вранці і ввечері суттєво зняти напругу з доріг, особливо в районі перевантаженого Московського мосту.

“Хрещатик”