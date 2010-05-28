Одесу визнали містом, найповніше представленим в інтернеті

Одеса зайняла перше місце серед найбільших обласних центрів України в рейтингу «Веб-місто 2010», випередивши за результатами представленості міста в інтернеті Львів (2-е місце) і Київ (3-е місце).

Про це повідомили УНІАН в Одеському муніципальному управлінні інформації, пославшись на підсумки дослідження компанії PRP Group у партнерстві з Американською торговою палатою в Україні, Британською радою в Україні і Асоціацією міст України, проведеного в рамках проекту маркетингу територій PLACEID.

Основою дослідження став кількісно-якісний аналіз офіційних веб-сайтів міських влад, який включав оцінку більш як 40 параметрів за 5 загальними категоріями: пошук, контент (наповнення), функціональність, дизайн і веб 2.0/інтерактив.

Аналіз проводився за 100-бальною шкалою, де за 100 балів було взяоі для порівняння сайти таких міст, як Глазго і Бірмінгем (Велика Британія), Тренто і Перуджа (Італія), Париж і Канни (Франція), Познань (Польща), Сієтл (США) тощо.

За результатами цього аналізу Одеса одержала 68.28 балів зі 100, Львів - 60.96, Київ - 57.29, Харків - 50.85 відповідно.

Першою хвилею дослідження «Веб-місто 2010» було охоплено 10 обласних центрів України з найбільшою кількістю жителів: Вінниця, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса і Харків, уточнили в муніципальному управлінні інформації.