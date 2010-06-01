Середня номінальна зарплата в Україні досягне 2400 грн.

Середня номінальна зарплата в Україні до кінця 2010 року досягне рівня 2400 грн.

Такий прогноз озвучив агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, солідне зростання зарплат за підсумками чотирьох місяців 2010 року було забезпечене, насамперед, галузями промисловості, що швидко відновлюються. Так, середня номінальна зарплата у видобувній промисловості зросла на 19,7% (у річному вимірі), в металургії - на 24,2%, а в транспортному машинобудуванні - на 40%. «Це вказує на той факт, що поточне відновлення економіки все більше і більше транслюється в зростання зарплат, підтримуючи думку про розворот тенденції з безробіттям», - вважає економіст.

Утім, зазначив О.БЛІНОВ, щомісячні дані про зайнятість від Держкомстату вказують на те, що зайнятість зростає не стільки в контексті збільшення кількості працівників, скільки завдяки їхньому поверненню назад на повнішу зайнятість. Тоді як загальна кількість найнятих робітників у квітні 2010 року все ще була меншою на 24,6 тис. чоловік (у річному вимірі), показник у перерахунку на повну зайнятість зріс на істотні 125,5 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, в квітні 2010 року середня заробітна плата по Україні скоротилася на 2 грн., порівняно з березнем, і на 1 травня склала 2107 грн., з початку року – збільшилася на 191 грн. Середньомісячна зарплата в Україні в січні-квітні ц.р. становила 2021 грн.

По Києву середня заробітна плата в квітні, порівняно з березнем, знизилася на 117 грн. – до 3251 грн. (з початку року збільшилася на 282 грн.), по Київській області – збільшилася на 2 грн. – до 2142 грн. (з початку року – на 235 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 84 грн. – до 2448 грн. (з початку року – на 365 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 96 грн. – до 2322 грн. (з початку року – на 299 грн.).