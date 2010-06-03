В Україні знеструмлено майже 100 населених пунктів

У ніч на 3 червня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) в 5 областях знеструмлено 99 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Вінницькій – 75 н.п., Одеській – 10 н.п., Житомирській – 7 н.п., Волинській – 5 н.п. та Рівненській – 2 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.