«Оболонь»: коли пиво дуже доречне

Влітку споживання пива сягає максимуму. Тому саме на початку літа ТМ «Оболонь» розповіла глядачам нову історію про хмільний напій.

На відміну від деяких інших марок пива, ТМ «Оболонь» не демонструє хміль та солод в своїй рекламі, бо глядачам і так відомо, що саме з цих компонентів варять більшість сортів пива. Саме тому ТМ «Оболонь» пішла іншим шляхом. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, творча команда створила літній настрій, щоб показати ситуації, коли пиво дуже доречне.

«У новому ролику є все, про що може мріяти споживач пива влітку, – пояснив керівник відділу маркетингу пива ЗАТ «Оболонь» Олексій БЕЗУГЛИЙ. – У цій рекламі ми бачимо Україну, її людей, її мальовничі краєвиди. Все це зміцнює сприйняття пива «Оболонь» як української марки, національного лідера пивоваріння».

Відзначають, що показати Україну саме таким чином допомагав режисер з Іспанії. Тому, до певної міри, цей ролик є прикладом стороннього погляду на Україну. Принаймні, на її кращі сторони.

«Цікаво спостерігати за тим, як окремі епізоди, зняті у різних куточках України, створюють загальне відчуття літнього святкового настрою», - ділиться своїми враженнями бренд-менеджер ТМ «Оболонь» Антоніна ОСИХОВСЬКА.

Ролик можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=joj9tW3hQYM

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.