У Херсоні підвищать тарифи на проїзд у тролейбусах

Комунальне підприємство «Херсонелектротранс» планує підвищити тарифи на проїзд у тролейбусах на 30% – з 75 копійок до 1 гривні.

Про це УНІАН повідомив директор КП «Херсонелектротранс» Сергій КОСТЮЧОК.

За його словами, підприємство передало в мерію Херсона відповідний проект регуляторного акту, який передбачає підвищення діючих тарифів.

Як відзначив С.КОСТЮЧОК, на даний момент згоду на підвищення тарифів на проїзд в тролейбусах Херсона вже дали в Міністерстві житлово-комунального господарства, зараз тарифи погоджують у Міністерстві економіки, в Держінспекції з контролю за цінами і в Антимонопольному комітеті.

Також директор КП «Херсонелектротранс» повідомив, що в проекті цього регуляторного акту підвищення тарифів заплановане з 1 липня 2010 року, проте, у зв`язку зі складністю процесу узгодження, воно може бути відкладене. «Підвищення може відбутися або в другій половині липня, або на початку серпня», – сказав він.

С.КОСТЮЧОК пояснив, що підвищення тарифів пов`язане із зростанням мінімальної зарплати

За словами С.КОСТЮЧКА, в тарифі на проїзд в тролейбусах частка зарплати співробітників підприємства складає 54%. На сьогодні середня заробітна плата працівників КП «Херсонелектротранс» складає 1,5 тис. грн.