МАУ відкрила повітряне сполучення між Донецьком і Львовом

У середу, 2 червня, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виконала перший рейс між Донецьком і Львовом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАУ.

Згідно з повідомленням, польоти на власних сучасних літаках авіакомпанії МАУ «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економічним – виконуватимуться двічі на тиждень по середах і неділях. Надалі, залежно від попиту, кількість рейсів може бути збільшено.

Рейс МАУ між Донецьком і Львовом став першим рейсом в історії української авіації, який сполучає західну і східну столиці України.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонерами МАУ є: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP – 6%.